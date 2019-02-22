Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

22.02.2019 17:36

Fethiye Mitingi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Foyaları ortaya çıkmaya başladı.Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor" diyerek Zillet İttifakı'na sert çıktı.


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