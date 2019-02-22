Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fethiye Mitingi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Foyaları ortaya çıkmaya başladı.Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor" diyerek Zillet İttifakı'na sert çıktı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar22.02.2019 17:36
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