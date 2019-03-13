Pursaklar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "İsrail'in başındaki o soyguncu... Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan. Diyor ki, Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin diyor. Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin." diyerek sert çıktı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Sen zalimsin!13.03.2019 15:17
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