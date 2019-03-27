Son dakika... Başkan Erdoğan'dan kayyum sorusuna net yanıt: Görevden alacağız! 27.03.2019 23:42

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber, A Para, A News, A2, A Haber Radyo ortak yayınında gündeme dair sorularını yanıtladı. Kayyum belediyelerle ilgili sorulan bir soruya Erdoğan, "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber, A Para, A News, A2, A Haber Radyo ortak yayınında gündeme dair sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalrı şöyle:



"YEREL YÖNETİMLERDE TERÖRE UCUNDAN, KENARINDAN, KÖŞESİNDEN BULAŞANI GÖREVDEN ALACAĞIZ"

Kayyum belediyelerle ilgili sorulan bir soruya Erdoğan, "Altını çizerek belirtmek istiyorum, bir defa yasa teröre yardım ve yataklık yapmak suçtur, destek vermek suçtur, propagandasını yapmak suçtur, finanse etmek de suçtur. Milletle omuz omuza olması gereken belediye başkanları terör örgütleriyle omuz omuza oluyorsa bunun bir karşılığı olacaktır. Seçimden önce bunun haberini verelim, gerçekçi olalım. Zaten birçoğunun künyesinde ne var ne yok... Geçen gün televizyon programında da söyledim. YSK, bu GBT olaylarını dört dörtlük çıkarmıyor. Aslında bunun çıkması, bunların aday olamaması lazım. Millet terör çukurları kazan değil, gül bahçeleri açan belediyeciliği hak ediyor. Bunların aday da olamaması lazım.

"KAYYUMLAR BU GÖREVİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRDİ"

Kayyumlar bu görevi fazlasıyla yerine getirdi. Diyarbakır buna bir örnektir. ynı şekilde Mardin. Aynı şekilde Siirt, yine bu güzellikleri yakaladı. Aynı şekilde bölgede Van. Aynı şekilde bölgede kayyum olarak atadığımız arkadaşlar başarılı bir belediyecilik yapıyorlar. Seçim akşamı iş bitti, neticeler belli oldu. Bunların içerisinde terörle ilgili, iltisaklı suç işlemiş olanlar varsa biz anında gereğini yasal olarak savcılıklar gereğini yapacaktır. Buralar teslim edilmeyecektir. Biz bu işi vakit geçirmeden yapmamız lazım ki bu bölge hak ettiği hizmeti alabilsin. Benim arzum halkımın bu konuda korkmaması. Çünkü demokrasi korkular altında özellikle mücadelesi verilmez Demokrasi mücadelesini korkusuzca vermek lazım. Hak ve özgürlüğün olmadığı yerde demokrasi olmaz.

Burada böyle bir mücadeleyi yalnızca bize bırakmak haksızlık olur. Bütün tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Milletimize yapılacak hiçbir dayatmayı kabul edemeyiz. Milletimize baskı yoluyla oyunu çalmak isteyenleri devletimiz alaşağı eder. Bizim görevimiz bu. Milletimizin oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur. Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum." şeklinde yanıt verdi.