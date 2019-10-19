Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 19.10.2019 17:19

Son dakika haberi... Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi. Başkan Erdoğan, "Biz terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz." ifadelerini kullandı. ABD ile yapılan mutabakatla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." diyerek net konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkanlara tepki göstererek "Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HANGİ ÇILGIN BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Suriye'deki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Yeniden kolları sıvadık. Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış Terör örgütleri ile koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış? Ellerinde masumların kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Suriye'de öldürülen bir milyon sivili görmeyip de tepki gösterenler mi bize zincir vuracakmış? Türkiye yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Siyasi ekonomik olarak her gün istiskal edildikleri halde onurları şile mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu riyakarlar bu terörist seviciler. Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış. Şaşarım akıllarına.

"TÜRK MİLLETİNİ YA EFENDİCE TANIYACAKLAR YA DA..."

Anlaşılan o ki bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce istiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa bugün de tanıyacaklar. Kıbrıs Harekatı'nda, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda tanıdıkları gibi tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya derslerini ala ala tanıyacaklar.

TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kayseri'den yükselen bu ses inşallah birilerine ders olur. Barış Pınarı Harekatını başlatmamızdan bu yana akılla mantıkla devlet yönetimiyle izah edilmesi mümkün olmayan garip tepkiler var. Söylediğimiz yaptığımız gayet basit. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Suriyelilerin evine dönmeleri için güvenli şartları sağlayacağız diyoruz.

YÜZLERDEKİ MASKELER DÜŞÜNCE KİMİN KİM OLDUĞUNU GÖRDÜK

Son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düşünce kimin kim olduğunu gördük. Olmayınca oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi. Suriye meselesinin nasıl bu günlere geldiğini anlattık.

120 SAATİN BİTTİĞİ DAKİKA TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZMEYE DEVAM EDERİZ

Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. Teröristlerin belirlediğimiz bölge dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatı'nın sona ereceğini söyledi. grup toplantısında bir gecede bitirilmesini dile getirmiştik. Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. İki taraf da kendi anlayışına göre kamuoyuna açıklama yaptı. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Olursa olur 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeye devam ederiz.

MESELEYİ PUTİN'LE ELE ALACAĞIZ! BİR HAL ÇARESİ BULACAĞIZ

Sayın Trump ile dün akşam görüştüm, bunları konuştum. Salı günü Sayın Putin ile görüşüp yolumuza devam edeceğiz. Harekat bölgesinin bir kısmında Rusya'nın korumasındaki rejim güçleri yer alıyor. Bunu Sayın Putin ile ele alacağız. Bir hal ve çaresi vardır. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz."