Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hakan Atilla açıklaması

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hakan Atilla açıklaması

25.07.2019 19:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile ortak basın toplantısında konuştu. Hakan Atilla’nın tahliyesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, “Yaşamış olduğu süreç bizi üzmüş ve kırmıştır. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz.” dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları