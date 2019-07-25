Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hakan Atilla açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile ortak basın toplantısında konuştu. Hakan Atilla’nın tahliyesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, “Yaşamış olduğu süreç bizi üzmüş ve kırmıştır. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz.” dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hakan Atilla açıklaması25.07.2019 19:14
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