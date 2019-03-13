Ankara Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi çevresinden dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamaktadır. Ülkemizin içinde ne kadar ezan, vatan, bayrak, milli irademiz ile sorunu olanlar varsa hepsi 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Tüm bu hesapları bozacağız." dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar13.03.2019 18:01
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar
- Kıvanç Tatlıtuğ 'Hayat Neden Şekil' şarkısını seslendirdi eşi Başak Dizer döktürdü!
- Doğudaki kanaat önderleri yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulundu
- HDP'li vekillerden askere provokasyon
- Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı teslim alındı!
- Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Antalya Kepez'de cesedi bulunan Asım Bayram cinayetiyle ilgili son gelişmeler!
- Nijerya'da okul binası çöktü! Yüzlerce kişi altında kaldı
- Bombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist patlayıcılarla yakalandı
- Kamudan istihdam seferberliğine destek! 20 bin personel alımı gerçekleşecek
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş Boeing açıklaması
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Sen zalimsin!
- Bakan Koca açıkladı! Yeni sağlık vadisi geliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.