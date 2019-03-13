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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

13.03.2019 18:01

Ankara Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi çevresinden dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamaktadır. Ülkemizin içinde ne kadar ezan, vatan, bayrak, milli irademiz ile sorunu olanlar varsa hepsi 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Tüm bu hesapları bozacağız." dedi.


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