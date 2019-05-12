Son dakika... Başkan Erdoğan'dan, 'Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından önemli açıklamalar 12.05.2019 22:04

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda geleneksel olarak düzenlenen Beyoğlu İftarı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kazanı kaynatıp sandıklardan oyu çalanların üste bir darbe tehdidinde bulunmalarına İstanbul halkı 23 Haziran'da gereken cevabı verecektir" dedi. Başkan, "Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler. Sanatçı, sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz." diye konuştu.