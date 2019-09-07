Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'de önemli açıklamalar 07.09.2019 15:46

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane 29 Ekim'de hizmete açılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Bugün Eskişehir ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son 17 yılda Eskişehir'e pek çok yatırım yaptık. Sık sık hayıflandığım bir tespiti paylaşmak istiyorum. Türkiye 17 yılda tarihinin en büyük yatırımlarına ve hizmetlerine kavuşmuştur. Bununla birlikte iki konuda hedeflerimizin gerisinde kaldık. Eğitim ve kültür sanat... Sorun bu alana verdiğimiz önemde değildir. Hangi kıtaya giderseniz gidin insanların ne giyeceğine, ne dinleyeceğine hayatlarının her anı bu dev kültür endüstrisi tarafından şekillendirilmektedir.



Farklılıkların yok olmaması için kendi tarihimize, kültürüne sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi taktirde gençlerin bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır. Eğitimi kültürü güçlendirmenin yolu bu alanda gayret gösterenleri desteklemekten geçiyor. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kültür ve Sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içerisindeyiz.

Medeniyet demek her şey gibi kültür ve sanatı da yeniden ve yeniden inşa demek. Tarihimizle elbette kıvanç duyacağız. Ama daha önemlisi biz bunların üzerine ne koyduğumuza da bakacağız. Geçmişimize doğru dürüst sahip çıkamıyor, günümüzde de özgün bir şey üretemiyorsak şapkamızı önümüze koymalıyız. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şey kalmaz.



Toplumları birbirinden farklı kılan da kendi medeniyet ve sanat mirasıdır. Biz özgürlüğümüzü koruyarak, dünyayla bütünleşme çabasındayız. Dünya son bir asırdır çok fazla acı yaşadı ve örselendi. Ekim'de tekrar Japonya'da olacağım. Dünya büyük ama artık ilişkiler küçükleşen bu dünyada daha da artıyor. Geleceğimizi daha huzurlu yapmak için farklılıklara saygıyı insanlığın ortak mirasına sahip çıkmayı hayatımızın merkezine koymalıyız.