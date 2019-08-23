Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net kayyum açıklaması: Parayı Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız 23.08.2019 21:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada ​açıklamalarda bulundu. .Başkan Recep Tayyip Erdoğan kayyuma ilişkin, "Parayı Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız. Biz seyirci kalmadık, kalmayacağız. Şehit yakınlarını kapının önüne koyanı biz de koyarız " dedi.