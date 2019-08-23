Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net kayyum açıklaması: Parayı Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net kayyum açıklaması: Parayı Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız

23.08.2019 21:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada ​açıklamalarda bulundu. .Başkan Recep Tayyip Erdoğan kayyuma ilişkin, "Parayı Kandil'e gönderenlere seyirci kalamayız. Biz seyirci kalmadık, kalmayacağız. Şehit yakınlarını kapının önüne koyanı biz de koyarız " dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları