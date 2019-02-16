Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çipras görüşmesiyle ilgili önemli açıklama

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çipras görüşmesiyle ilgili önemli açıklama

16.02.2019 15:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda Edirne Mitingi'nde konuştu. Başkan Erdoğan; ''Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki, bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Ben de dedim ki, Fethiye Camii'ni açalım... "Camiyi açıyoruz" dediler. Minaresi niye yok? Kızlarım, kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. Ya işte diyor "muhalefet beni eleştiriyor" Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler.'' dedi.


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