Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına çok sert tepki (Video) 10.07.2019 15:35

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'daki Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bolu Belediyesi'nde işçilerin kapıya konulmasını kınıyorum. Akşam başka, sabah başkan yalan söyleyenleri de milletime şikayet ediyorum. Bir kapıyı kapı kapanır, binlerce kapı açılır. Hukuk yoluyla hakkalarımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.