Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli açıklamalar 12.03.2019 17:21

Büyükçekmece’de düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Erdoğan,"Ey Bay Kemal, bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Yahu Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker, senin" diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.