Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar 12.03.2019 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beylikdüzü Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, ''31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. 24 Haziran seçimler; bir çok oyun denediler. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek sahneye çıktılar. Milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını biraz daha genişlettiler. Baktılar üç kafadar, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bileğini bükemiyor, ittifaka yeni ortaklar üyeler buldular.'' dedi.