Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beylikdüzü Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, ''31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. 24 Haziran seçimler; bir çok oyun denediler. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek sahneye çıktılar. Milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını biraz daha genişlettiler. Baktılar üç kafadar, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bileğini bükemiyor, ittifaka yeni ortaklar üyeler buldular.'' dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar12.03.2019 17:01
- Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Albatros tepkisi: Birilerine peşkeş çekiliyor
- İstanbul Taksim esnafı, ezanı ıslıklama provokasyonunu anlattı
- Ezanı ıslıklama skandalı sonrası şimdi de sosyal medyadan saldırdılar! İşte o reziller
- İstanbul Taksim esnafı'ndan ezanı ıslıklayanlara büyük tepki
- Bakan Pakdemirli'den çiftçilere büyük müjde: Yüzde 30 daha fazla ödeyerek alacağız
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli açıklamalar
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş sınır ötesi operasyon açıklaması
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar
- Bahçeli: Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız
- Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? İşte Murat Cemcir'den İrem Sak paylaşımı
- MHP lideri Devlet Bahçeli çağrıda bulundu! Gelin helalleşelim
- Kadın yürüşündeki pankart isyan ettirdi: Bu mu feminizm?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.