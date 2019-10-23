Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" ziyareti! Başkan ziyarete sivil plakalı araçla geldi 23.10.2019 17:42

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunuyor. Bahçeli geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor.

SİVİL PLAKALI ARAÇ DETAYI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyarete sivil plakalı bir araçla geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.