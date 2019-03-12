Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avcılar'da önemli açıklamalar 12.03.2019 15:52

Avcılar mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, "Millet bahçeleri ve kıraathaneleri projemizi Avcılar'da hayata geçireceğiz. İlçemizde bir kent merkezi oluşturacağız, ortasına saat kulesi dikeceğiz. Asma katında gençlerimiz için bir dijital kütüphane yapacağız. Bu meydanı füniküler sistemi ile Ambarlı sahiline bağlayacağız. Hepsinin yeri hazır. Yakında temellerini atacağız" diyerek müjdeyi verdi.