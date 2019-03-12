Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avcılar'da önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avcılar'da önemli açıklamalar

12.03.2019 15:52

Avcılar mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, "Millet bahçeleri ve kıraathaneleri projemizi Avcılar'da hayata geçireceğiz. İlçemizde bir kent merkezi oluşturacağız, ortasına saat kulesi dikeceğiz. Asma katında gençlerimiz için bir dijital kütüphane yapacağız. Bu meydanı füniküler sistemi ile Ambarlı sahiline bağlayacağız. Hepsinin yeri hazır. Yakında temellerini atacağız" diyerek müjdeyi verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları