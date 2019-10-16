Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması 16.10.2019 14:36

AK Parti grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Fransa maçında futbolcularımızın yaptığı 'asker selamı' ile ilgili soruşturması hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile oynanan maçlarda A Milli Takım futbolcularımızın gol sevinci sırasında verdikleri asker selamını "siyasi provokasyon" içerebileceği iddiasıyla disiplin soruşturması başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'nın bu kararına tepki geldi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz...Sporcularımızın, Mehmetçiklerimize verdikleri selamın kendilerine başarıyla dönmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.