Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kritik açıklamalar 10.05.2019 21:57

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Büyükelçiler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan operasyon mesajı vererek, "Yakında Suriye'nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de teröristlerden temizleyerek 4 milyona yakın sığınmacının evlerine dönebilmelerine imkan sağlayacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Hem NATO üyesi olacaksın, NATO'da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil." ifadesini kullandı.