Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara Elmadağ'da önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara Elmadağ'da önemli açıklamalar

28.03.2019 18:42

Ankara Elmadağ'da halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi birileri kalkmış Pazar günü intikam diyor. Be ahmak bu neyin intikamı. Bunların beyni sulanmış, neyin intikamını alıyorsun. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz." diyerek sert çıktı.


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