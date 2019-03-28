Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara Elmadağ'da önemli açıklamalar

Ankara Elmadağ'da halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi birileri kalkmış Pazar günü intikam diyor. Be ahmak bu neyin intikamı. Bunların beyni sulanmış, neyin intikamını alıyorsun. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz." diyerek sert çıktı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara Elmadağ'da önemli açıklamalar28.03.2019 18:42
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