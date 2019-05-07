Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kritik toplantı!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kritik toplantı!

07.05.2019 18:17

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı seçim toplantısına katıldı. Erdoğan kritik toplantının ardından İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.


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