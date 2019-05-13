Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Oy sayım döküm cetvellerine ilişkin çok ciddi yanlışlıklar belirledik. Mesele 5 bin 388'i mühürsüz, 214'ü tamamen boş, 498'i eksik doldurulmuştur. 919'unda rakam belirtilmemiştir. YSK partimizin yaptığı itiraz üzerine 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak işlendiğini tespit etmiştir. Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada çok açık. Cevabı çok basit. Oyları çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar var bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var." dedi.
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftarın ardından önemli açıklamalar13.05.2019 21:40
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftarın ardından önemli açıklamalar
- Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İBB binasındaki Atatürk tablosunu CHP çalışanları teslim almış
- E-5'te yunus polisler kaza yaptı! Trafik durma noktasına geldi
- YSK İstanbul'da ilçe seçimlerini neden yenilemedi?
- YSK'dan CHP ve İyi Parti'nin İstanbul itirazları ile ilgili karar
- Artvin'de fuhuş operasyonu! Tam 110 kadın...
- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın arama çalışmaları aralıksız sürüyor!
- İzmit Marina'da korku dolu anlar!
- Son dakika... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar belli oldu
- Emekli maaşı bayram ikramiyesi kaç para oldu? Bayram ikramiyesi arttı mı, ne zaman yatacak?
- Başakşehir Şehir Hastanesi'nin son hali havadan görüntülendi! Dünyanın en büyüklerinden biri
- Başkan Erdoğan, Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.