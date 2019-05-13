Son dakika... Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftarın ardından önemli açıklamalar 13.05.2019 21:40

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Oy sayım döküm cetvellerine ilişkin çok ciddi yanlışlıklar belirledik. Mesele 5 bin 388'i mühürsüz, 214'ü tamamen boş, 498'i eksik doldurulmuştur. 919'unda rakam belirtilmemiştir. YSK partimizin yaptığı itiraz üzerine 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak işlendiğini tespit etmiştir. Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada çok açık. Cevabı çok basit. Oyları çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar var bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var." dedi.