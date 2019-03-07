Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı 07.03.2019 14:30

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık türü olan cinsiyetçilik gözlüğü ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.