8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık türü olan cinsiyetçilik gözlüğü ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı07.03.2019 14:30
- Temel Karamollaoğlu'ndan skandal sözler: 28 Şubat'ı yapanlar bize destek vermeli
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Trafikta kavga! Aracın içinde oturan kişinin yüzüne tekme attı
- CHP’li Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç, Bülent Eczacıbaşı’nın bağışladığı 4 milyon 328 bin TL'yi gasp etti
- Onların mesleklerini duyan şaşırıyor! İşte İstanbul metrosunun kadın makinistleri
- 2'si öz oğlu 5 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan'ın cinayetleri neden işlediği ortaya çıktı
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme
- Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler şaşırıyor!
- Yasa dışı ilaç operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı
- "Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi
- Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir?
- Nihat Hatipoğlu'ndan Regaip Kandil'i gecesine özel dua
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.