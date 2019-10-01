Son dakika: Başkan Erdoğan'dan '50+1' açıklaması 01.10.2019 19:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. "50+1" tartışmaları ile ilgili olarak Erdoğan, 'Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

"50+1" tartışmaları ile ilgili olarak Erdoğan, "Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda bu işle ilgilenen muhalefettir. Bu işi sürekli ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz ciddiyet istiyor." ifadelerini kullandı.