Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar 19.10.2019 12:29

Son dakika haberine göre 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğdu. Batılı devletler soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından bile geçirmemişlerdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.

AFRİKA İLE ALTIN ÇAĞ

"Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik" diyen Erdoğan, yatırımcıların Afrika'nın kalkındırılmasını sağlayan projelere önem verdiğini söyledi. Kıta ile münasebetin altın çağının yaşandığının altını çizen Erdoğan, "24 milyar doları bulan ikili ticaret artıyor. Turizm güçleniyor, her seviyede karşılıklı ziyaretler sıklaşıyor. Ticaretimizin önümüzdeki dönemde 50 milyar dolar seviyesinin de üzerine çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

"RUANDA'YI SEYRETTİLER"

Ekonomik kalkınmayı çok görüyorlar diyen Erdoğan, "Ellerindeki her imkanı kullanıyorlar kıtanın tarihi biraz da bu yüzden yıkımların, soykırımların tarihidir. 1994'teki Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu biliyorsunuz. Batı dünyası ve BM, Ruanda'da tam 3 ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini seyretmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"ELİ KANLI KATİLLERİ SİLAH VE MÜHİMMATA BOĞDU"

"Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğdu. Batılı devletler soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından bile geçirmemişlerdi. Somali'nin arka planında kimlerin bulunduğu malumunuz. Orta Afrika Cumhuriyeti'ni karıştıranlar da yine aynı odaklar. Libya'nın istikrara kavuşmaması için savaş baronlarını destekleyenlerin de kimler olduğunu biliyoruz. Birçok karışıklığın adından batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor. Bize ders verenlerin geçmişinde ya işgal ya katliam ya da sömürgecilik lekesi var."

"SEBEP NEOKOLONYALİZM"

"Günümüzde kıtanın onca zenginliğine rağmen halen açlıkla gündeme gelmesinin sebebi neokolonyalizm" diyen Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür diyerek Kudüs kırmızı çizgimiz diyerek adaletsizliklere karşı tepkimizi koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin verdiği zarara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslamla bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz. Bu tabloda büyük güçlerce yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin çok ciddi etkisi vardır. DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi terör örgütleri de bu sürece katkı sunuyorlar" dedi.