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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'un yıldönümünde önemli açıklamalar: Ruhlarını iblise satanlar var

15.07.2019 22:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır." dedi. Erdoğan, "Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler." diye konuştu. Başkan Erdoğan S-400'lere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.


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