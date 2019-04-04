Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakarete soruşturma

Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakarete soruşturma

04.04.2019 17:37

İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.


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