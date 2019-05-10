Son dakika: Başkan Erdoğan: YSK en doğru kararı vermiştir (Video) 10.05.2019 10:59

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için YSK tarafından en doğru karar verilmiştir." dedi.