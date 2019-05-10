İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için YSK tarafından en doğru karar verilmiştir." dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan: YSK en doğru kararı vermiştir (Video)10.05.2019 10:59
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