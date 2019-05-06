Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşküne geldi.
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Stoltenberg, Çankaya Köşkü'ne geldi06.05.2019 15:22
- Bahçeli'den eski model otomobille Ankara turu! Plakasındaki detay dikkat çekti
- Son dakika: Başkan Erdoğan ve Stoltenberg, Çankaya Köşkü'ne geldi
- Ankara'da polise çarparak şehit eden sürücü ile ilgili şok detay
- YSK İstanbul için toplandı! Seçim yenilenecek mi?
- Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan’a doğum günü sürprizi
- Zenit'li futbolcular şampiyon olduklarını uçakta öğrendi
- Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
- AK Parti'den YSK'ya KHK'lılarla ilgili yeni başvuru
- Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal ve CHP'ye tokat gibi yanıt
- Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı
- İdlib'de yaralı askerlerin tahliye anları kamerada! İşte o anlar (Video)
- Son dakika: Hakkari’de darbecilere ceza yağdı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.