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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Stoltenberg, Çankaya Köşkü'ne geldi

06.05.2019 15:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşküne geldi.


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