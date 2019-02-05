Son dakika: Başkan Erdoğan ve Çipras'tan ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe’de başbaşa görüştü. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Çipras ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Yunanistan'a sığınan teröristler konusuna vurgu yaparak "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir." dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Çipras'tan ortak basın toplantısı05 Şubat 2019, Salı
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