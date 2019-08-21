Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’de saat 16.00'da başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Öte yandan Kalın, İdlib konusunda Başkan Erdoğan'ın ile Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.
Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek21.08.2019 19:57
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