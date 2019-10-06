Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

06.10.2019 23:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Güvenli Bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

WASHİNGTON'DA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAK"
Görüşmede, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

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