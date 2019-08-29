Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü29.08.2019 00:37
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
- Almanya'da Türk kızına ırkçı saldırı
- TÜGVA’dan İBB açıklaması: Ucuz siyasetlerine alet olmayacağız
- Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar... Pusuya yatıp, otomatik silahla kurşun yağdırdılar
- Orman yangınının çıktığı anlar kamerada! Korkunç şüpheye adli kontrol
- Son dakika: Dedesiyle balık tutmaya giden Halil düştüğü barajda kayboldu
- Maltepe'de korkunç olay! 17 yaşındaki genç motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada
- Şule Yüksel Şenler'in dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a verdiği o cevap...
- Sadık Albayrak’tan Şule Yüksel Şenler için başsağlığı mesajı
- Son dakika: Memur zammı belli oldu!
- Memur ve emekli zammı açıklandı mı? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? (Video)
- Son dakika! Vahşice katledilen Emine Bulut'un kızı için kayyum atandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.