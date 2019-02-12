Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan taziye mesajı yayımladı

Son dakika: Başkan Erdoğan taziye mesajı yayımladı

12.02.2019 09:33

Ankara merkezli 76 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bin 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


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