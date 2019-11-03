Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan Suriye sınırında! İşte ilk görüntüler

Son dakika: Başkan Erdoğan Suriye sınırında! İşte ilk görüntüler

03.11.2019 16:23

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

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