Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.
Son dakika: Başkan Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı23.08.2019 20:15
- Son dakika: Başkan Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı
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