Son dakika: Başkan Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı 23.08.2019 20:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.