Son dakika... Başkan Erdoğan: Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı 03.09.2019 21:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe karşın teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Güvenli bölge konusunda destek gelmedi, kendileri gündeme getiriyor ama hadi deyince kimseyi karşımızda göremiyoruz, şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı." dedi.