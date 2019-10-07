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Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Resmi törenle karşılandı

07.10.2019 13:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, Belgrad'da resmi törenle karşılandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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