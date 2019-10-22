Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu 22.10.2019 11:40

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan," 2200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Sözler tutulmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek." dedi. Erdoğan, Fransa'nın "süre uzatılsın" teklifi için de "Şahsıma gelmiş bir teklif yok! Macron bu tür şeyleri zaten teröristlerle görüşüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız sürekli temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık.

2 BİN 200 KİLOMETREKARELİK ALAN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın 2 temel hedefi bulunuyor ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bölgede buranın terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.

AMERİKA'NIN ÜLKEMİZE VERDİĞİ SÖZLER TUTULMAZSA...

ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir."

YPG'YE VERİLEN SÜRE UZATILACAK MI?

(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'dan şahsıma gelmiş teklif yok. Macron bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük.

Silahların depolandığı yerleri de tespit ettik. Bu silahlar Amerika tarafından buraya gönderildi. Burada bir terör devleti kurulacak bunun kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine de yöneliktir.

''ŞU AN İTİBARİYLE 700-800 KADAR ÇEKİLME SÖZ KONUSU OLDU''

Çekilme devam ediyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. Kalan 1200-1300 kadar olanında süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor. Bunların tamamı çıkacak.''

''İRAN'DAN MAALESEF BAZI ÇATLAK SESLER ÇIKIYOR''

İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum.'

TERÖRİSTLER SİLAHLARI DA GÖTÜRÜYOR MU?

Silahları buraya getirmek kolaydı da çıkarmak o kadar kolay değil. Ankara'da yaptığımız Sayın Pence'in Pompeo'nun falan hepsiyle yapılan görüşmede bu konular görüşüldü. Götürebildiği silahları götürecekler kalanlarla da bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız.

AVRUPA LİDERLERİNİN GÖRÜŞME TEKLİFİ

(İngiltere Başbakanı) Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik. İstanbul, Şanlıurfa veya Ganziantep'te olabilir dedim."