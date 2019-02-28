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Son dakika! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

28.02.2019 18:42

Son dakika haberi... Hindistan - Pakistan gerilimi ardından Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


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