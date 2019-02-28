Son dakika haberi... Hindistan - Pakistan gerilimi ardından Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü28.02.2019 18:42
- Son dakika! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
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