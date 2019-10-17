Son dakika: Başkan Erdoğan - Mike Pence görüşmesi sona erdi 17.10.2019 17:39

Son dakika haberi.. .Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile olan görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.





Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.





Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.





Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.