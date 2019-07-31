Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor

Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor

31.07.2019 14:48

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme gerçekleştiriyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çayyolu semtindeki evinde yapılıyor.

Basına kapalı görüşme 14.08'de başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirmişti.

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