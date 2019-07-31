Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan - MHP lideri Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken plaka detayı

Son dakika: Başkan Erdoğan - MHP lideri Bahçeli görüşmesinde dikkat çeken plaka detayı

31.07.2019 15:25

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan'ın ziyarete sivil plakalı bir araçla gelmesi dikkatlerden kaçmadı.


Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yarım saat sürdü.

MASADA O KONULAR VARDI
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine sivil plakalı bir araçla gelen Erdoğan, MDP liderinin evinde yaklaşık 35 dakika kaldı.



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.
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