Son dakika: Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi açıkladı: Bağdadi'nin çocuğu yakalandı 07.11.2019 11:26

Son dakika haberi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'a gidiyor. Erdoğan.ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısına başkanlık edecek.



Ziyareti öncesinde havalimanında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın kararına tepki göstererek, ''Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz'' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik işbirliğinin ilerletilmesine yönelik atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Temaslarımız çerçevesinde Macaristan ile kara yolu taşımacılığı sosyal hizmetler ve uzay alanlarındaki işbirliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Yuvarlak masa toplantısına da başkanlık edeceğiz.



TERÖRİSTLERİN HAMİLİĞİNİ YAPANLARI UNUTMAYACAĞIZ

Barış pınarı Harekatı ülkemizin gerçek dostlarını görme fırsatı vermiştir. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla yad edeceğiz.Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız.Ülkemiz barış pınarı harekatı ile 8 yıllık planları sadece 8 günde paramparça etmiştir.Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır.

ASKER SELAMINA SORUŞTURMA

Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor.



TRUMP GÖRÜŞMESİ

Muhalefette ben başından itibaren ben Sayın Bahçeli'nin duruşunu attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma dayanışma günüdür.Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı bu konuları geniş kapsamlı değerlendirme fırsatını ekibimle buldum. En son dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdik. Siyasette bir şeyi hatırlatmak isterim bizim için en önemli hüküm bütün işlerinizde istişareye önem vermek. Şu andaki ziyareti çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde yapıyoruz bunu.



TERÖRİSTLER BÖLGEDEN ÇIKMIŞ DEĞİL

Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD/DEAŞ/PKK bunların buradan çekildiği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti şu an itibariyle o bölgelerden de teröristler çıkmış değil Şu anda hala teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Suriye Milli Ordusu da aynı şekilde onlara misliyle cevap veriyor.



SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN 11 ŞEHİT VAR

Bu sabah Suriye Milli Ordusu'nda 11 şehit var. Karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü. Sayın Akşener'in talebini doğru bulmuyorum bu adımı atmak durumundayız bu görüşmeleri asla kesemeyiz. Şahsımla olmasa bile burada Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndermek suretiyle onlarla bile bu görüşmelerimizi yapmak durumdayız.



BAĞDADİ'NİN ÇOCUĞU YAKALANDI

Bağdadi'nin yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı. En son Azez'de ablasının eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Bu yakaladıklarımızı yakaladıktan sonra geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Burada duracaklar Adalet Bakanlığımız ne kadar verecek göreceğiz. Eşi de 1-1,5 yıldır elimizdeydi. Eşinin de aynı şekilde bu süreçte yeri olacak. Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum daha sonra net hale geldikten sonra açıklamasını yapacağız. Eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da yakalandı.



DÜRÜST OL KILIÇDAROĞLU

Bay Kemal'in bugüne kadar doğru söylediğine şahit oldunuz mu? Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lı sayısı 76 bin. Hapishanelerimizde bin 149 DEAŞ'lı militan var. Suriye'deki kamplardan kaçıp yakalanan DEAŞ'lı sayısı 270. Bunlar DEAŞ'la mücadele değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol adil ol.