Son dakika: Başkan Erdoğan Kyoto'da Ara Güler Sergisi'ni açtı 30.06.2019 08:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, " Ara Güler sergisine ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu amaçla 2019 senesini Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacağız." dedi.