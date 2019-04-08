Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Moskova'ya geldi. Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek, Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Son dakika: Başkan Erdoğan kritik toplantı için Rusya’da08.04.2019 14:00
- Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM ayağına operasyon! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu medyayı tehdit etti
- Mesut Özil'in bu hareketi İngiltere'de gündem oldu
- Başkan Erdoğan ve Putin'den görüşme öncesi açıklama
- Son dakika: Başkan Erdoğan kritik toplantı için Rusya’da
- Müge Anlı canlı yayında Palu aile fertlerinin savunmalarını okudu:Tuncer Ustael ayağından ağaca bağladı ve...
- Detaylar ortaya çıktı! İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize sandık vurgunu!
- Irak'ın kuzeyine hava harekâtı
- Yeni zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz sigara ve zam gelmeyen sigaralar hangileri?
- 'Büyük Göç' sonrası THY'den gazetecilere teşekkür
- İzmir'de Göztepeli futbolcu ve taraftarlar arasında kavga çıktı!
- İşte Ekrem İmamoğlu'nun hesap hataları! İmamoğlu süreci neden itibarsızlaştırıyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.