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Son dakika: Başkan Erdoğan kritik toplantı için Rusya’da

08.04.2019 14:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Moskova'ya geldi. Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek, Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.


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