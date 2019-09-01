Son dakika: Başkan Erdoğan Konya'da müjdeleri peş peşe sıraladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan "Asıl yeni eserlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylülde yapıyoruz." diyerek Konyalılara müjdeyi verdi. Erdoğan, pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini açıkladı.
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