Son dakika... Başkan Erdoğan: İttifakı saklamayı başaramadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zillet İttifakı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar çok başarısız siyaset oynadılar. Zannettiler ki, biz dörtlü bir araya gelirsek bunu da gizlersek netice alırız. Gizleyemediler. Bazı yerlerde seçimi almaları mümkün değildi. Halkımız, CHP, sözde İYİ Parti, Saadet arasındaki bu ittifakı, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı, ben de illet diyorum çok iyi idrak etmiş." dedi.
Son dakika... Başkan Erdoğan: İttifakı saklamayı başaramadılar27.03.2019 22:37
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