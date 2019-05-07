Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da

Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da

07.05.2019 16:07

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı seçim toplantısına katılmak için İstanbul'a geldi.


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