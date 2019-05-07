Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı seçim toplantısına katılmak için İstanbul'a geldi.
Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da07.05.2019 16:07
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