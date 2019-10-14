Son dakika: Başkan Erdoğan işareti vermişti! Münbiç için operasyon başladı 14.10.2019 17:46

TSK'nın Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, Suriye Milli Ordusu, Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı. Erdoğan geçtiğimiz saatlerde Münbiç'e de girileceği sinyalini vermişti.

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Harekatın 6 gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye ulaştı. Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütünden kurtarıldı.

TSK ve SMO birliklerinin Telabyad'ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedefin Tel Abyad'ın doğusundaki Ayn El Arap ve Münbiç olduğu belirtiliyor.

SURİYE MİLLİ ORDUSU: MÜNBİÇ İÇİN OPERASYONA BAŞLADIK

Suriye Milli Ordusu, operasyon talimatının gelmesinin ardından Menbiç için operasyonun başladığını açıkladı. Münbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor.

ERDOĞAN, "MÜNBİÇ KONUSUNDA KARARLARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

SMO ASKERLERİNİN KİLİS'TEN ŞANLIURFA'YA GEÇİŞİ SÜRÜYOR

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

TSK VE SMO MÜNBİÇ YOLUNDA

Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerliyor.

Cerablus'un meskun mahallinden harekete geçen TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürürken, SMO güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı.

Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

HAREKAT GENİŞLEYECEK

TSK ve SMO birliklerinin Telabyad'ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedefin Tel Abyad'ın doğusundaki Ayn El Arap ve Menbiç olduğu belirtiliyor. Dün geceden itibaren SMO askerleri zırhlı araçlarla Menbiç etrafını kuşatmaya başladı. SMO unsurlarının yıllardır teröristlerin işgalindeki Menbiç'i de özgürleştirmeyi böylelikle terör örgünün Fırat Nehri batısında tamamen bitirmeyi hedeflendiği kaydedildi.