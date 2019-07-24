Haberler Web TV Son dakika: Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü

24.07.2019 13:12

Başkan Erdoğan Hakan Atilla'yı İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve 'hoşgeldin' dedi.


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