Başkan Erdoğan Hakan Atilla'yı İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve 'hoşgeldin' dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü24.07.2019 13:12
- İstanbul'da şoke eden olay! Pantolon denerken 200 bin doları çalındı! Hırsız metro istasyonunda yakalandı
- Son dakika: Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü
- Bakan Albayrak'tan Hakan Atilla açıklaması
- Son dakika: Hakan Atilla İstanbul'da ailesi ve Bakan Albayrak tarafından karşılandı!
- Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'de! İşte Türkiye'den ilk fotoğraf
- Altın fiyatları son dakika! 24 Temmuz canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı
- Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
- Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı
- Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye açıklaması
- Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi
- 30 gün süresi var! Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme
- Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.