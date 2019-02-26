Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun mitinginde halka hitap etti

Giresun mitinginde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AB samimi değil, idamcı Sisi'nin davetine katıldılar." diyerek sert çıktı. '' Başkan Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlatarak, "Türkiye'de "Kürdistan diye bir bölge var mı?" Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok." dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun mitinginde halka hitap etti26.02.2019 16:13
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